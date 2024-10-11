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Московский марафон: маршрут проведения в 2024 году

Московский марафон 2024 состоится 12 и 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Московский марафон.
Фото Официальный сайт Московского марафона
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Московский марафон в 2024 году состоится 12 и 13 октября. Дистанции — 42,2 км и 10 км. Маршруты забега проложены вдоль набережных Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Стартует марафон на Аллее Славы в парке «Лужники».

Во время забега участники увидят такие достопримечательности Москвы, как сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Расписание московского марафона доступно в материале «СЭ».

Московский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). В 2024 году замер всех дистанций проведет измеритель AIMS Сергей Корнеев (категория B).

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