Московский мотофестиваль: новая дата и время проведения в мае 2024 года

Мотоциклисты проедут по Садовому кольцу 25 мая на фестивале

Московский мотофестиваль в 2024 году пройдет 25 мая, в субботу. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы 14 мая. Мероприятие начнется в 12.00.

Мотопрогулка пройдет по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Общая протяженность маршрута составит 35 километров.

26 московских мотоклубов возглавят колонну. Остальные участники по мере прибытия на площадку присоединятся к мотопрогулке.

На смотровой площадке Воробьевых гор для всех гостей с 09.00 до 18.00 будет организована развлекательная программа с выступлением артистов, файер-шоу, конкурсами и розыгрышем мотоцикла.

Изначально Мотофестиваль-2024 в Москве должен был пройти 11 мая, но он был перенесен из-за погодных условий на 25 мая.