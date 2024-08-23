Московское «Динамо» приняло участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области

Московское «Динамо» оказало гуманитарную помощь для жителей Курской области совместно со штабом «Москва помогает».

Игроки основного состава «Динамо» и ЖФК «Динамо», а также сотрудники и руководство клуба посетили штаб на базе организации «Мосволонтер».

Представители бело-голубых вместе со своими партнерами подготовили, привезли и передали большое количество необходимых продуктов и вещей для жителей Курской области, которые пострадали во время последних событий или были вынуждены переселиться из приграничных регионов.

«Отправка гуманитарной помощи стала результатом совместной идеи клуба и футболистов. При этом стоит отметить, что с первых дней после объявления КТО в Курской области многие игроки и сотрудники «Динамо» в индивидуальном порядке оказывали и продолжают оказывать материальную помощь жителям региона, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Курск, мы рядом!», — говорится на официальном сайте «Динамо».

«Спасибо, что делаете доброе дело. «Динамо» не остается в стороне. Мы с партнерами постарались подготовить именно то, что, очень надеемся, пригодится людям, которые находятся в тяжелой ситуации», — цитирует сайт бело-голубых обращение генерального директора клуба Павла Пивоварова к сотрудникам штаба.

Штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» действует с 22 февраля 2022 года.