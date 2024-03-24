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24 марта, 13:14

Муфтий наградит 15-летнего парня, который помог вывести больше 100 человек из «Крокуса»

Руслан Минаев
Здание «Крокус Сити Холл».
Фото Сергей Лантюхов, Известия
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Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручит награду 15-летнему Исламу Халилову, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта.

Парень и его родители приглашены на награждение в Соборную мечеть в Москве, сообщает пресс-служба Совета муфтиев России.

Ислам Халилов является футболистом детской сборной «Спартака». Параллельно с этим он подрабатывал в гардеробе концертного зала. Когда раздались первые звуки выстрелов, он подумал, что это было связано с техническими неполадками эскалаторов. Но в момент, когда люди резко начали разбегаться в разные стороны, Ислам понял, что это теракт.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спас десятки людей во время теракта в «Крокусе»

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