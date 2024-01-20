«Мутко против»: уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте

Уборщицу на стадионе хоккейного клуба «Спартак» избили прямо на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, 13 января в одну из московских больниц из травмпункта доставили гражданку Таджикистана Зебунисо М., у которой были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и переломы пальцев на обеих руках.

Информируется, что женщина сначала не отвечала на вопросы врачей, но потом заявила, что работает уборщицей на арене «Спартака» и что была избита известным ей человеком на стадионе на своем рабочем месте. Полиция проводит проверку по данному происшествию.

«Спартак» играет на арене «Мегаспорт», клуб ее арендует. 12 января красно-белые дома проиграли СКА (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 54 играх.