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22 ноября, 17:45

Муж Елены Ильиных рассказал о ситуации в родном Херсоне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский артист балета, муж фигуристки Елены Ильиных Сергей Полунин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к событиям вокруг родного для себя города Херсон. Сейчас населенный пункт контролируется украинскими войсками.

— Вы уроженец Херсона, и я не могу вас не спросить о ситуации там. Ваша семья в этом городе?

— Да, половина семьи осталась, половина уехала сюда. Поэтому мы больше называем это гражданским конфликтом. Во мнениях люди разделились — кто-то нейтрален, кто-то за одну сторону, кто-то за другую. Это действительно подходит под данное определение.

— Тяжело, когда раскол проходит прямо по семье?

— Да, конечно. Разные ветви моей родословной, скажем так, в разном ментальном отношении к происходящему. Бабушка за одно, мама за другое, папа за третье, брат за четвертое. Нет единой линии.

— Но все живы?

— Да, но в городе нет воды, света и обогрева. А наступает зима. Стало поспокойнее, но очень сложная ситуация для всех. Поэтому я за то, чтобы максимально постараться найти компромисс, улучшить ситуацию.

— У вас разные татуировки, в том числе и украинские символы есть. Внутри себя вы компромисс нашли, получается?

— Татуировки давно уже. Для многих, понимаю, такой симбиоз кажется необычным. Но я чувствую себя в нем гармонично.

Сергей Полунин и&nbsp;Елена Ильиных. «В балете — как и в спорте, есть отмена русских». Сергей Полунин — о требованиях американцев и родном Херсоне
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