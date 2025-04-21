«Мяч Production», «Броук Бойз» и «Спортмастер» — названы лауреаты VIII Премии СБК

18 апреля в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» в Москве состоялась церемония вручения VIII Премии СБК.

Праздник собрал более 700 гостей — представителей клубов, лиг, федераций, девелоперов, брендов, а также звезд спорта и медиа.

В этом году Золотые глобусы триумфаторам вручали Игорь Акинфеев, Павел Погребняк, Мария Киселева, Светлана Журова, Сергей Кущенко, Максим Поташев, Карен Адамян, Ильгар Мамедов, Виктор Кейру, Елизавета Худайбердиева, Илья Галаев, Игорь Столяров и другие знаменитости. Помогали им ведущие церемонии — Светлана Ромашина, Василий Артемьев, Зухра Уразбахтина и Андрей Кремлев.

27 объектов, компаний, проектов и персон стали лауреатами VIII Премии СБК. Еще 81 номинант попали в число призеров, заняв вторые и третьи места.

Победители и призеры

Арена года

«Ростех Арена»

«Кузбасс-Арена»

«Волгоград Арена»

Спортобъект года

Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)

Международный центр самбо и центр бокса

Дворец тенниса «Лужники»

Площадка года

Падел-центр «Академия будущего» на Нагатинской

«Сосновка Парк»

«Полюс Арена»

Горнолыжный курорт года

«Горный воздух»

«Газпром поляна»

«Игора»

Событие года (бюджет до 15 миллионов рублей)

««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»

«ВКонтакте ФНЛ Драфт»

Фестиваль «Год легендарных побед»

Событие года (бюджет от 15 миллионов рублей)

Кубок Первого канала по хоккею

Финал Кубка России по пляжному волейболу

«Матч года. Все звезды хоккея»

Спортивно-массовое мероприятие года

День московского спорта

Ironstar Sirius Sochi

Malidak

Концепция года

Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)

Спортивно-гостиничный комплекс VSporte

Navka Arena

Девелопер года

Группа «Родина»

Agalarov Development

Производитель года

Targex

А1 — Ramayoga

«Спорт комплект»

Менеджер года

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан

Руслан Медведь, СЕО Pari

Сергей Крюков, президент Российского студенческого спортивного союза

Невоспетые герои

Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup

Команда «Ак Барс Арены»

Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)

Спортивный регион года

Республика Татарстан

Калининградская область

Омская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 миллионов рублей)

Год культуры с ХК «Торпедо»

Цветовой код на форме ФК «Пари НН»

«Матч поддержки» ХК «Трактор»

Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 миллионов рублей)

Pari и сборная Сербии на Евро-2024

FonTeam

Fonbet Overtime

Технология года

idChess

VSporte Smart Graphics

«ЮниСтат»

Креатив года

Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ

«Эль-Пластико»

1000-й матч ХК «Нефтехимик»

SMM года

«Мяч Production»

«Чемпионат»

«Матч ТВ»

Телеграм-канал «Кибер» Спортс»

Matchday года

Русский народный матч, ХК «Сибирь»

«Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»

«Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Блогер года

Александр Журавлев, «Мяч Production»

Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»

Иван Трегубов, «Всё хОКкей»

Стартап года

B-Sight

myChess

«Диаграм»

Прорыв года

ФК «Броук Бойз»

Manager 360

Баскетбольные мячи J?gel

Корпоративное событие года

SM Fest

Спартакиада M Sport

Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби

Медиапроект года

«Мама, мы — ЦСКА!»

Шоу «Хоккейный борт»

«Скользкий лед»

Лучший фильм

«Мама, мы — ЦСКА!»

«Кубок Гагарина. Битва за мечту»

«Федя. Народный футболист»

Социальный проект года

«Вызов»

«В борьбе за жизнь мы — одна команда»

«Вместе! Со спортом»

Работодатель года

«Спортмастер»

Спортс»

«Триколор»

Самым активным членом жюри признан учредитель KSConsult Сергей Карпов.