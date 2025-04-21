Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Ставки

Сегодня, 19:20

«Мяч Production», «Броук Бойз» и «Спортмастер» — названы лауреаты VIII Премии СБК

Премия СБК.
Telegram Дзен

18 апреля в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» в Москве состоялась церемония вручения VIII Премии СБК.

Праздник собрал более 700 гостей — представителей клубов, лиг, федераций, девелоперов, брендов, а также звезд спорта и медиа.

В этом году Золотые глобусы триумфаторам вручали Игорь Акинфеев, Павел Погребняк, Мария Киселева, Светлана Журова, Сергей Кущенко, Максим Поташев, Карен Адамян, Ильгар Мамедов, Виктор Кейру, Елизавета Худайбердиева, Илья Галаев, Игорь Столяров и другие знаменитости. Помогали им ведущие церемонии — Светлана Ромашина, Василий Артемьев, Зухра Уразбахтина и Андрей Кремлев.

27 объектов, компаний, проектов и персон стали лауреатами VIII Премии СБК. Еще 81 номинант попали в число призеров, заняв вторые и третьи места.

Победители и призеры

Арена года

  • «Ростех Арена»
  • «Кузбасс-Арена»
  • «Волгоград Арена»

Спортобъект года

  • Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
  • Международный центр самбо и центр бокса
  • Дворец тенниса «Лужники»

Площадка года

  • Падел-центр «Академия будущего» на Нагатинской
  • «Сосновка Парк»
  • «Полюс Арена»

Горнолыжный курорт года

  • «Горный воздух»
  • «Газпром поляна»
  • «Игора»

Событие года (бюджет до 15 миллионов рублей)

  • ««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»
  • «ВКонтакте ФНЛ Драфт»
  • Фестиваль «Год легендарных побед»

Событие года (бюджет от 15 миллионов рублей)

  • Кубок Первого канала по хоккею
  • Финал Кубка России по пляжному волейболу
  • «Матч года. Все звезды хоккея»

Спортивно-массовое мероприятие года

  • День московского спорта
  • Ironstar Sirius Sochi
  • Malidak

Концепция года

  • Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)
  • Спортивно-гостиничный комплекс VSporte
  • Navka Arena

Девелопер года

  • Группа «Родина»
  • Agalarov Development

Производитель года

  • Targex
  • А1 — Ramayoga
  • «Спорт комплект»

Менеджер года

  • Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
  • Руслан Медведь, СЕО Pari
  • Сергей Крюков, президент Российского студенческого спортивного союза

Невоспетые герои

  • Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup
  • Команда «Ак Барс Арены»
  • Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)

Спортивный регион года

  • Республика Татарстан
  • Калининградская область
  • Омская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 миллионов рублей)

  • Год культуры с ХК «Торпедо»
  • Цветовой код на форме ФК «Пари НН»
  • «Матч поддержки» ХК «Трактор»

Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 миллионов рублей)

  • Pari и сборная Сербии на Евро-2024
  • FonTeam
  • Fonbet Overtime

Технология года

  • idChess
  • VSporte Smart Graphics
  • «ЮниСтат»

Креатив года

  • Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ
  • «Эль-Пластико»
  • 1000-й матч ХК «Нефтехимик»

SMM года

  • «Мяч Production»
  • «Чемпионат»
  • «Матч ТВ»
  • Телеграм-канал «Кибер» Спортс»

Matchday года

  • Русский народный матч, ХК «Сибирь»
  • «Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»
  • «Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Блогер года

  • Александр Журавлев, «Мяч Production»
  • Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
  • Иван Трегубов, «Всё хОКкей»

Стартап года

  • B-Sight
  • myChess
  • «Диаграм»

Прорыв года

  • ФК «Броук Бойз»
  • Manager 360
  • Баскетбольные мячи J?gel

Корпоративное событие года

  • SM Fest
  • Спартакиада M Sport
  • Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби

Медиапроект года

  • «Мама, мы — ЦСКА!»
  • Шоу «Хоккейный борт»
  • «Скользкий лед»

Лучший фильм

  • «Мама, мы — ЦСКА!»
  • «Кубок Гагарина. Битва за мечту»
  • «Федя. Народный футболист»

Социальный проект года

  • «Вызов»
  • «В борьбе за жизнь мы — одна команда»
  • «Вместе! Со спортом»

Работодатель года

  • «Спортмастер»
  • Спортс»
  • «Триколор»

Самым активным членом жюри признан учредитель KSConsult Сергей Карпов.

Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Кто все-таки будет чемпионом России
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя