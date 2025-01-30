На борту упавшего самолета в США были фигуристы и бывшие российские тренеры

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закарян.

30 января выполнявший региональный рейс самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба борта упали в реку Потомак.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», — цитирует Закаряна РИА Новости.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.