На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами из репортажей

Футбольному комментатору Василию Уткину установили памятник на его могиле на Никольско-Трубецком кладбище.
На надгробии Уткина приведены известные цитаты из его репортажей.
Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года. Дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор»: в 2004 и 2005 годах.
Светлая Ему Память!
19.11.2025
petrovich56
Теперь у нас Митяй Гу-всезнающий и всеумеющий...греблист на биатлоне...
19.11.2025
Saiga-спринтер
Уткин последний из тех, кто понимал футбол и умел комментировать матчи.
19.11.2025
bezbiletnik
"Нарушение правил. Похоже, что Шатов слишком хотел завладеть мячом… и дал по физиономии местному депутату". "Учитывая цвет формы голкипера ЦСКА Тер Штегена, учитывая цвет поля как такового… И мало того имею в виду цвет поля э.... цвет формы, извините, голкипера сборной Германии Тер Штегена… Вы знаете, я думаю, что со всем своим авторитетом я присоединюсь к этим природным цветам и объявлю вам антракт". "У нас в Советском Союза, в России как сейчас не знаю… Ни в коем случае не пытайтесь этому подражать… Сейчас я делаю шутку классическую в 16+ формате: пивка для рывка, водочки для обводочки. Вот такая разница. Бразилия – пятикратный чемпион мира. А мы пока ни разу. Мы только чемпионы Европы".
19.11.2025