На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами из репортажей

bezbiletnik

"Нарушение правил. Похоже, что Шатов слишком хотел завладеть мячом… и дал по физиономии местному депутату". "Учитывая цвет формы голкипера ЦСКА Тер Штегена, учитывая цвет поля как такового… И мало того имею в виду цвет поля э.... цвет формы, извините, голкипера сборной Германии Тер Штегена… Вы знаете, я думаю, что со всем своим авторитетом я присоединюсь к этим природным цветам и объявлю вам антракт". "У нас в Советском Союза, в России как сейчас не знаю… Ни в коем случае не пытайтесь этому подражать… Сейчас я делаю шутку классическую в 16+ формате: пивка для рывка, водочки для обводочки. Вот такая разница. Бразилия – пятикратный чемпион мира. А мы пока ни разу. Мы только чемпионы Европы".

19.11.2025