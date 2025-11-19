Видео
Сегодня, 13:48

На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами из репортажей

Сергей Ярошенко
Василий Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольному комментатору Василию Уткину установили памятник на его могиле на Никольско-Трубецком кладбище.

На надгробии Уткина приведены известные цитаты из его репортажей.

Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года. Дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор»: в 2004 и 2005 годах.

Василий Уткин и&nbsp;его подарок&nbsp;&mdash; гипсовый слепок лица Александра Пушкина.«До сих пор общаюсь с ним через маску Пушкина». Подруга и преподаватели вспоминают юного Василия Уткина

4

  • 555 555

    Светлая Ему Память!

    19.11.2025

  • petrovich56

    Теперь у нас Митяй Гу-всезнающий и всеумеющий...греблист на биатлоне...

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Уткин последний из тех, кто понимал футбол и умел комментировать матчи.

    19.11.2025

  • bezbiletnik

    "Нарушение правил. Похоже, что Шатов слишком хотел завладеть мячом… и дал по физиономии местному депутату". "Учитывая цвет формы голкипера ЦСКА Тер Штегена, учитывая цвет поля как такового… И мало того имею в виду цвет поля э.... цвет формы, извините, голкипера сборной Германии Тер Штегена… Вы знаете, я думаю, что со всем своим авторитетом я присоединюсь к этим природным цветам и объявлю вам антракт". "У нас в Советском Союза, в России как сейчас не знаю… Ни в коем случае не пытайтесь этому подражать… Сейчас я делаю шутку классическую в 16+ формате: пивка для рывка, водочки для обводочки. Вот такая разница. Бразилия – пятикратный чемпион мира. А мы пока ни разу. Мы только чемпионы Европы".

    19.11.2025

    Василий Уткин
