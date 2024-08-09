На «Ростов Арене» появилась надпись в поддержку жителей Курской области

На фасаде стадиона «Ростов-Арена» появилась надпись в поддержку жителей Курской области.

«Курск, вся Россия с тобой!» — написано на фасаде домашнего стадиона «Ростова».

6 августа началась массированная атака на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе несколько раз объявлялась угроза ракетной опасности. В результате атак в Курской области погибли не менее 6 жителей, пострадали более 60 человек.

9 августа «Ростов» на своем поле примет «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ. После трех стартовых игр команда Валерия Карпина с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.