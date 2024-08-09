Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 10:57

На «Ростов Арене» появилась надпись в поддержку жителей Курской области

Игнат Заздравин
Корреспондент
Надпись на «Ростов-Арене».
Telegram Дзен

На фасаде стадиона «Ростов-Арена» появилась надпись в поддержку жителей Курской области.

«Курск, вся Россия с тобой!» — написано на фасаде домашнего стадиона «Ростова».

6 августа началась массированная атака на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе несколько раз объявлялась угроза ракетной опасности. В результате атак в Курской области погибли не менее 6 жителей, пострадали более 60 человек.

9 августа «Ростов» на своем поле примет «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ. После трех стартовых игр команда Валерия Карпина с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

ФК Ростов
Читайте также
Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губернатор Токио травмировала колено на открытии бейсбольного матча