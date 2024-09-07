На севере Вьетнама четыре человека погибли из-за тайфуна «Яги»

Стало известно число пострадавших в результате супертайфуна «Яги» в северной части Вьетнама.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, не менее 4 человек погибли и 78 ранены. В столице Ханое, где находится сборная России по футболу, и близлежащих провинциях Хоабинь, Хынгйен и Тхайбинь вырваны свыше тысячи деревьев, повреждены 17 электроподстанций.

Из-за тайфуна закрыты международные аэропорты в северной части Вьетнама. Приостановка приема и отправки воздушных судов в ханойском Нойбае продлится до 24 часов (20.00 мск).

7 сентября сборная России должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч в городе Ханой (Вьетнам). Однако встреча была отменена из-за обрушевшегося тайфуна «Яги». 5 сентября национальгая команда успела провети в Ханое игру с Вьетнамом (3:0). Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью.

Сообщается, что «Яги» стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений.