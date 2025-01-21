Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:41

На Совете по спорту обсудят обеспечение доступности спортобъектов для ветеранов СВО

Telegram Дзен

Предложения по обеспечению доступности спортивных объектов для инвалидов и ветеранов специальной военной операции (СВО) подготовят к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

21 января в Москве прошло рабочее совещание по подготовке к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, в нем приняли участие председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Общероссийского народного фронта Ирина Куксенкова.

«В прошлом году был дан старт работе комиссии Госсовета по направлению физической культуры и спорта, в числе ключевых направлений которой реабилитация, социализация и профессиональная самореализация участников специальной военной операции. В настоящее время собран большой массив информации о практиках, применяемых в различных регионах. Также анализируется информация об обеспеченности инфраструктурой, тренерским составом и др. Мы продолжаем встречи с экспертами на разных уровнях. Поступившие предложения будут аккумулированы и изучены», — сказал Миляев.

«Сегодня порядка 32 процентов спортивных объектов в стране адаптировано для людей с ограниченными физическими возможностями, и мы планируем ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 350 новых объектов, — отметил Никитин. — А в течение года — внедрить «Стандарт реабилитации», который обеспечит равный доступ к качественным услугам физической реабилитации вне зависимости от региона. При этом объем финансовой поддержки увеличивается».

Источник: ТАСС
Читайте также
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя