Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 14:02

На стройке отеля, инвестором которого является Пике, нашли 250 могил

Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

На месте строительства элитного отеля «Малага» на Коста-дель-Соль, инвестором которого является защитник Барселоны Жерар Пике, были найдены 250 могил.

«Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты. Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их можно было сохранить. Это один из крупнейших некрополей в стране», — приводит слова археолога Альберто Кумпиана Marca.

На данный момент строительство отеля приостановлено для работы археологов, с целью узнать, к какому веку относятся эти захоронения. Предполагается, что строители смогут продолжить работу в январе 2023 года.

35-летний футболист приобрел территорию на побережье Коста-дель-Соль в 2015 году за 20 миллионов долларов и планировал построить там элитный отель.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gerard-pique-hotel-graves-tombs-28379550
Жерар Пике
0
Читайте также
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журова: «Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS»