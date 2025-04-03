Нагорный, Мусагалиев и Журова объявят победителей Премии СБК 2025

Торжественная церемония награждения Международного чемпионата по спортивному бизнесу пройдет 18 апреля 2025 года в Москве.

В этом году чествовать чемпионов по спортивному бизнесу будут в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе». Гала-вечер станет не только площадкой для вручения победителям золотых глобусов ручной работы, но и местом полезных деловых встреч и обмена опытом, ведь на мероприятии соберутся функционеры и топ-менеджеры, президенты лиг, а также известные спортсмены.

Награды лауреатам будут вручать выдающиеся деятели спорта, культуры и бизнеса Вадим Галыгин, Азамат Мусагалиев, Никита Нагорный, Светлана Журова, Дмитрий Тарасов и многие другие.

Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая достижения за прошедший год. В 2025 году премия будет вручена в 27 номинациях, отражающих ключевые направления индустрии. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли.