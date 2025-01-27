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Сегодня, 15:02

Наингголан арестован по подозрению в контрабанде наркотиков

Камила Абдурахманова
Раджа Наингголан.
Фото Global Look Press
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Раджа Наингголан, бывший игрок сборной Бельгии и «Интера», задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.

Как сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру Брюсселя, расследование касается ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его распространения в Бельгии. Поскольку судебные разбирательства еще продолжаются, на данном этапе в соответствии с принципом презумпции невиновности никаких дополнительных комментариев не будет.

Наингголан — чемпион Италии в составе «Интера» (2021). Он также играл за итальянские клубы «Рома», «Кальяри» и СПАЛ. 24 января футболист дебютировал за бельгийский клуб «Локерен-Темсе».

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Раджа Наингголан
Футбол
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