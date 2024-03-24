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24 марта, 01:38

Нападающий «Спартака» Соболев пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим при теракте в Подмосковье

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев перевел 500 тысяч рублей пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Подмосковье.

Футболист отправил сумму на благотворительный счет, открытый Сбербанком и Российским Красным Крестом для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — написал Соболев в своем Telegram-канале, опубликовав скриншот перевода денег.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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