Наумов: «Если Ларин нарушил закон, должен отвечать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Я его и сейчас могу похвалить за эффективность работы. Посмотрите, сколько он дал игроков в премьер-лигу. Но это не освобождает от ответственности за нарушение закона. Да, он эффективно работал в этом плане, но если он допускал нарушения в финансовой дисциплине, то, конечно, он должен понести наказание. Но я не знаю сути дела, мне сложно сказать, но если суд осудил, то, наверное, там будут еще апелляции, кассации и т.д., там еще три инстанции. Но если все подтвердят, если он нарушил закон, должен отвечать.

Справедлив ли вынесенный ему приговор? Понимаете, когда речь идет о финансовых нарушениях, о мошенничестве там, о воровстве, то, конечно, за это дают реальные сроки, они предусмотрены законом, хотя я думаю, что апелляционный суд может смягчить приговор, это ведь первая у него судимость, могут дать условный срок, поэтому, я думаю, ему надо просто побороться за свою судьбу и все», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Наумова.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.