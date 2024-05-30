Навка — об Анастасии Заворотнюк: «Ее невозможно было не любить»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. В четверг, 30 мая, стало известно, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет.

«Очень много прекрасных моментов, связанных с Настей и Петей [Чернышевым]. Настя невероятно жизнерадостная, сильная, она никогда не падала духом. Рядом с ней всегда хотелось находиться и дружить с ней. Ее невозможно было не любить, она была замечательной матерью и женой, дочкой и подругой», — цитирует Навку ТАСС.

Ранее тренер Татьяна Тарасова также отреагировала на смерть актрисы.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.