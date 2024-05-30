Навка поддержала Чернышева после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк

Олимпийская чемпионка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка поддержала фигуриста Петра Чернышева в связи со смертью его супруги Анастасии Заворотнюк.

«Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена.

Безмерно жаль... Невозможно с этим смириться... Тебя с нами больше нет в этом мире... Твоя душа летит на небеса. Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю.

Соболезную и скорблю вместе со всеми. Петя, ты знаешь, я всегда рядом. Сил тебе и семье пережить это горе», — написала Навка в соцсетях.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.