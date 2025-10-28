Неделя перед ноябрьскими праздниками: когда рабочие и выходные дни

День народного единства 2025: как будут отдыхать россияне

В начале ноября 2025 года россиян ждут дополнительные выходные дни в связи с Днем народного единств, который ежегодно отмечается 4 ноября.

В конце октября будет шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота). Далее последуют трехдневные выходные дни с 2 по 4 ноября (с воскресенья по вторник). Первым рабочим днем после праздничных дней станет среда, 5 ноября.

В ноябре 30 календарных дней, в том числе 19 рабочих, 11 выходных.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №201-ФЗ 4 ноября является выходным днем.