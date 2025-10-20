Неделя в конце октября и начале ноября: сколько рабочих дней и когда выходные

Россияне будут отдыхать три дня в связи с Днем народного единства

В ноябре 2025 года россиян ждут дополнительные выходные дни.

В конце октября в России будет шестидневная рабочая неделя для тех, у кого график 5/2. Россияне будут работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота). Далее последуют праздничные дни со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. Первым рабочим днем после выходных дней станет среда, 5 ноября.

В ноябре будет 30 календарных дней, из которых 19 — рабочих, 11 — выходных.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 4 ноября является выходным днем.