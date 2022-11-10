Несет ли угрозу для россиян новая вспышка ковида в Китае

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов заявил, что усиление волны коронавируса в Китае вряд ли чем-то грозит гражданам России.

«Ситуация в Китае — это все-таки ситуация в Китае. У нас сейчас в Китай вообще въезд иностранным гражданам запрещен. То есть риски заноса из Китая в настоящее время минимальны», — отметил эксперт Life.ru.

Специалист подчеркнул, что россиянам нужно руководствоваться решениями, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях.

Он добавил, что есть «хороший внешний индикатор» изменения ситуации, а именно — масочный режим. И здесь в лидерах всегда была Москва. Потому если в густо населенной российской столице сейчас не предпринимается чрезвычайных мер, то ситуация под контролем.