Нигматуллин о победе Трампа на выборах президента США: «Для российского спорта он явно лучше, чем Камала Харрис»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» предварительную победу Дональда Трампа на президентских выборах США.
По данным издания The Hill, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Соперником Трампа на выборах являлась вице-президент США Камала Харрис, которая баллотировалась от Демократической партии.
«Трамп обещал за два дня все разрешить. Будет любопытно посмотреть, когда эти два дня наступят, в какой из годов его управления. Но, в принципе, я с позитивом отнесся к его победе сегодня. Думаю, что в любом случае для российского спорта он явно лучше, чем Камала Харрис», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 год.
(Денис Сафронов)