Высоцкий — о смерти отца: «Если бы он был в реанимации, его бы откачали»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как умер его отец Владимир Высоцкий.

— Еще вы рассказывали когда-то: «Если бы в ночь с 24 на 25 июля отца увезли в Склиф, дата смерти была бы другая. Потому что там подключили бы к аппарату. Если бы сердце стало давать сбои, врачи услышали бы. Но в Склиф его не взяли по трагическому стечению обстоятельств». Что за обстоятельства?

— Да он сам не хотел в больницу. А в квартиру на Грузинскую приехал Леонид Сульповар — опытный реаниматолог, как раз в Склифе работал. Увидел, какие препараты отцу дает врач Анатолий Федотов, и сказал: «Это бессмысленно. Не помогут». Но тот убедил, что все под контролем.

Сульповар же считал, что надо быть постоянно под наблюдением, подключаться к аппарату. Как в воду смотрел! Отец умер в тот момент, когда находившийся при нем Федотов заснул. Человек просто устал.

Если бы отец был подключен к аппарату, тот оповестил бы врачей. Они бы откачали. Ведь отец умер не от обширного инфаркта, а от сердечной недостаточности. Это не одно и то же!

— А Федотов проморгал?

— Я его не обвиняю. Поймите правильно, люди, которые тогда были рядом с отцом, — никакие не враги. Просто всем казалось — выскочит. Как уже не раз случалось. Повторяю, находился бы он в реанимации, все было бы иначе. Там, если вы перестаете дышать, моментально срабатывают датчики и к вам бегут врачи. Начинают откачивать, электричеством долбят. Пока мозг активен, сердце еще можно запустить. Но...

— Что?

— В любом случае это было бы купированием кризиса, а не глобальным решением проблемы.