Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

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Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков госпитализирован с гриппом.
«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы режиссера.
Ранее некоторые СМИ информировали, что 77-летний Михалков госпитализирован с ковидной пневмонией, его состояние оценивается как тяжелое.
Режиссер является обладателем «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем». Также Михалков полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».