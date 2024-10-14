Ларин — о досрочном снятии судимости: «Рад, что эпопея закончилась. Постановление вступит в силу через 15 дней»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение о досрочном снятии судимости.

«Постановление вступает в силу через 15 дней. Наверное, у кого-то есть возможность его обжаловать, но вряд ли это будет. С нашими доводами согласились. Посчитали, что я исправился. Надеюсь, что через 15 дней все вступит в силу. Далее планов много, но это зависит не только от меня, но и от тех людей, кто принимает решение, нужен ли я развитию нашего футбола. Я рад, что эта эпопея закончилась. Статья была нехорошей. Есть определенная группа людей, которые могут считать меня мошенником, но это совершенно не так», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее стало известно, что Зюзинский районный суд города Москвы вынес постановление о досрочном снятии судимости и отмене условной судимости.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая 2023 Ларин вышел из СИЗО. Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.