Валуев — об экстремистских лозунгах Усика: «Достаточно знать историю англосаксов, чтобы не удивляться их слепоте»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на экстремистский лозунг Александра Усика перед и после боя с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде.

«Англосаксы — прямые идеологи и пособники нацизма и терроризма. Достаточно знать историю, чтобы не удивляться их «слепоте», — сказал Валуев «СЭ».

37-летний Усик победил Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).