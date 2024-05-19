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Сегодня, 15:35

Валуев — об экстремистских лозунгах Усика: «Достаточно знать историю англосаксов, чтобы не удивляться их слепоте»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на экстремистский лозунг Александра Усика перед и после боя с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде.

«Англосаксы — прямые идеологи и пособники нацизма и терроризма. Достаточно знать историю, чтобы не удивляться их «слепоте», — сказал Валуев «СЭ».

37-летний Усик победил Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Александр Усик
Николай Валуев
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