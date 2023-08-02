Niletto и Клава Кока стали хедлайнерами RCC фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17-19 августа пройдет грандиозный спортивный праздник RCC, хедлайнерами фестиваля стали российские поп-исполнители Клава Кока и Niletto.

17 августа на площадке состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions.

18 августа горожане смогут посмотреть на турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга.

19 августа впервые на площадке скейт-парка пройдет Кубок RCC Extreme — международный батл между сильнейшими райдерами, а также чемпионат России по BMX.

Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль российские поп-исполнители Клава Кока и Niletto.