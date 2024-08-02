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Сегодня, 12:00

Ночной забег 2024 в Москве: дата и маршрут проведения

Ночной забег 2024 пройдет в Москве в ночь с 3 на 4 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Сайт Ночного забега
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Ночной забег 2024 пройдет в Москве в ночь с 3 на 4 августа. 10-километровый маршрут проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. На дистанции участникам откроются вида на здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост. «СЭ» публикует расписание марафона.

Расписание ночного забега в Москве 2024

2 августа, пятница

15:00-20:00. Выдача стартовых пакетов

3 августа, суббота

11:00-18:00. Выдача стартовых пакетов

20:30. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

21:40. Разминка

22:30. Старт забега

23:20. Награждение победителей и призеров

00:45. Окончание забега

Регистрация на забег закрыта по достижению лимита участников.

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