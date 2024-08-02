Ночной забег 2024 в Москве: дата и маршрут проведения

Сегодня, 12:00
Ночной забег 2024 пройдет в Москве в ночь с 3 на 4 августа. 10-километровый маршрут проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. На дистанции участникам откроются вида на здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост. «СЭ» публикует расписание марафона.
15:00-20:00. Выдача стартовых пакетов
11:00-18:00. Выдача стартовых пакетов
20:30. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения
21:40. Разминка
22:30. Старт забега
23:20. Награждение победителей и призеров
00:45. Окончание забега
Регистрация на забег закрыта по достижению лимита участников.