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Сегодня, 08:44

НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену

Виктория Кравченко
НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену.
Фото Global Look Press
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Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступает против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Россия и Белоруссия не должны получить возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов на международных соревнованиях», — цитирует РИА Новости со ссылкой на заявление DOSB.

Отмечается, что НОК Германии выступает против бойкотирования Игр в Париже в случае участия россиян и белорусов в соревнованиях.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230318/sport-1858739169.html
Олимпиада
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