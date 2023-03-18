НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену

Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступает против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Россия и Белоруссия не должны получить возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов на международных соревнованиях», — цитирует РИА Новости со ссылкой на заявление DOSB.

Отмечается, что НОК Германии выступает против бойкотирования Игр в Париже в случае участия россиян и белорусов в соревнованиях.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.