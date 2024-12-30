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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина: где и когда смотреть и какие каналы покажут

Новогоднее обращение Владимира Путина 2025 покажут на федеральных телеканалах
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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В ночь с 31 декабря на 1 января президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с наступлением нового, 2025 года.

Новогоднее обращение Владимира Путина 2025: когда и где смотреть

В России из-за разницы в часовых поясах Новый год наступает в разное время для многочисленных субъектов страны. В связи с этим обращение президент записывается заранее.

В каждом регионе трансляция ролика начинается примерно за пять минут до полуночи по местному времени.

Первыми обращение президента увидят жители Камчатки и Чукотки (в 15.00 мск), а последними — жители Калининграда (в 1.00 мск).

Посмотреть обращение главы государства в прямом эфире можно на всех федеральных телеканалах и их интернет-порталах — видеоролик покажут Первый канал (в телеэфире и на сайте 1tv.ru), каналы РЕН ТВ, СТС, Пятый канал. На этих площадках также будет доступна запись.

Новогоднее обращение Владимира Путина: что скажет президент России

Обычно в своем обращении президент РФ вспоминает главные события уходящего года, подчеркивает важность культурных ценностей и оставляет добрые пожелания россиянам.

Речь главы государства завершается боем курантов на Спасской башне Кремля и Государственным гимном Российской Федерации.

Владимир Путин
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