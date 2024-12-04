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Новогодние каникулы — 2024/25: когда начнутся у школьников

Министерство образования России выпустило рекомендации по плану зимних школьных каникул
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Drazen Zigic, iStock
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Министерство образования России выпустило рекомендации по плану зимних школьных каникул в учебном году-2024/25.

При четвертной системе, когда ученики отдыхают четыре раза в год, каникулы состоятся с 30 декабря 2024-го по 12 января 2025-го.

При модульной системе (пять недель учебы и одна неделя отдыха) каникулы будут с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го. Еще одни зимние каникулы будут в феврале — с 15 по 24.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля (для всех систем обучения).

Окончательное решение о датах зимних школьных каникул в учебном году принимает дирекция школы.

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