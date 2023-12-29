Новогодние мероприятия в Москве: что будет в ночь с 31 декабря на 1 января

Жители и гости столицы могут провести новогоднюю ночь на различных локациях

Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве. Праздничные программы ждут горожан и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Мероприятия начнутся в 17:00 31 декабря и продлятся до 03:00 1 января.

В каждом округе города состоятся выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. В числе площадок — парк «Ходынское поле», Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно» и другие. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Также запланированы мероприятия с участием звезд с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января запланированы в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» и других. «СЭ» представляет праздничную программу на самых популярных локациях столицы.

Красная площадь. Будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января, за исключением ГУМ-катка, последний сеанс на котором пройдет с 22:00 до 02:00. Цена на него — ровно 12024 рубля. Тверская улица. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят мастер-классы. В новогоднюю ночь площадка работать не будет, зато ее можно посетить днем и вечером 31 декабря, с 10:00 до 20:00. Парк «Зарядье». В концертном зале 31 декабря в 14:00 и 18:00 покажут знаменитый балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Владимира Варнавы. Парк Горького. 31 декабря в 17.30 покажут ледовое шоу «Рождественские сказки Евгения Плющенко». 21:00 начнется праздничный концерт. Каток будет работать до 03:00. Манежная площадь. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря площадка работает с 10:00 до 20:00. Поклонная гора. Является популярным местом для прогулок в новогоднюю ночь.

ВДНХ. Празднование Нового года пройдет на пяти площадках.

— Каток «Полет во времени». Новогодние сеансы 31 декабря состоятся с 21:30 до 03:00. Детский билет стоит 900 рублей, взрослый — 1700 рублей. С 21:30 до 02:00 гостей приглашают на театрализованное ледовое представление с участием артистов цирка.

— Аллея космонавтов: