Опубликован производственный календарь на 2024 год в России

На Новый год россияне будут отдыхать десять дней.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, был подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. При этом нас ждут длинные новогодние каникулы.

Новогодние праздники 2024 года

Отмечать новогодние праздники россияне начнут уже в 2023 году. Долгие выходные стартуют в субботу и в воскресенье, 30 и 31 декабря. Общая продолжительность праздничных выходных составит 10 дней. Официальные выходные в честь новогодних праздников будут с 1 по 8 января включительно. То есть в понедельник, 8 января, россияне также будут отдыхать, а первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января.

Рождество выпадает на воскресенье, 7 января, а сочельник соответственно — на субботу, 6 января. Данные выходные будут перенесены на 10 мая и 31 декабря 2024-го.