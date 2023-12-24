Новогодние праздники 2024: сколько выходных дней в начале года

На Новый год россияне будут отдыхать десять дней.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, был подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В новом году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.

Новогодние праздники 2024 года

Долгие праздничные выходные начнутся уже в 2023-м году с 30 и 31 декабря, которые выпадают на субботу и воскресенье. Официальные выходные в связи с новогодними праздниками пройдут с 1 по 8 января включительно. Таким образом, общая продолжительность праздничных выходных составит 10 дней. В понедельник, 8 января, для россиян станет выходным днем. Так в январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных.