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Сегодня, 17:00

Новогодние праздники: будет ли рабочим или выходным днем 30 и 31 декабря

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Предновогодняя Москва.
Фото Константин Кокошкин, Известия
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Новогодние каникулы в этом году будут длиться 10 дней.

Жители России в этом году будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Так как 30 и 31 декабря в 2023 году выпали на субботу и воскресенье, таким образом, общая продолжительность новогодних каникул составит 10 дней. Они будут длиться до 8 января 2024 года включительно.

Так как 6 и 7 января выпадают на выходные и совпадают с нерабочими днями, их, согласно постановлению правительства РФ, перенесли на 10 мая и 31 декабря. Первым рабочим днем в 2024 году станет 9 января, вторник. В январе из 31 дня 17 будут рабочими, а еще 14 — выходными и праздничными.

Производственный календарь, который включает в себя список праздников и выходных в 2024 году, был утвержден Правительством России.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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