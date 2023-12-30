Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя: участники, во сколько покажут и кто ведущий

Традиционный музыкальный концерт «Новогодняя ночь на Первом» начнется в 23.00 по московскому времени и прервется на обращение президента в 00.00, после чего будет продолжение. В этом году прозвучат хиты 2010-х и начала 2020-х. Будут представлены композиции, которые звучали не только на радио, но и в пабликах, YouTube и стримингах. Ведущими шоу стали Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

В концерте прозвучат песни таких артистов, как Ваня Дмитриенко, Zivert, IOWA, Егор Крид, Елка, Клава Кока, Люся Чеботина, Мария Краймбрери, JONY, Burito, Баста, МакSим, группы Dabro, Cream Soda, Руки вверх, Григорий Лепс, Лариса Долина, Валерия, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и других.