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Сегодня, 19:00

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя: время начала и сколько будет идти эфир

Первый канал покажет «Новогоднюю ночь на Первом. 10 лет спустя»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Пресняков и Леонид Агутин.
Фото пресс-служба Первого канала
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Музыкальный концерт «Новогодняя ночь на Первом» начнется в эфире федерального канала в 23.00 по московскому времени и прервется на обращение президента в 00.00, после чего будет продолжение.

Телезрители услышат лучшие песни 2010-х и начала 2020-х годов. Дирекция канала обещает смешение жанров, танцевальные и популярные песни. Например, прозвучит композиция «Юность» группы Dabro, которая собрала 260 миллионов просмотров на YouTube, а также трек «Ягода малинка» певица Хабиба с рекордными 667 миллионами просмотров.

Для телевизионной версии было отобрано 70 хитов, которые отсняли в масштабных декорациях и с применением детального пост-продакшна с 3D-графикой.

Ведущими шоу стали Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

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