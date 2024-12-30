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Сегодня, 16:00

«Новогодняя ночь на Первом»: участники и ведущие, длительность эфира

«Новогодняя ночь на Первом» отмечает 30-летие
Яна Чурикова.
Фото Первый канал
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Традиционный музыкальный концерт «Новогодняя ночь на Первом» начнется в 21.00 по московскому времени и прервется на обращение президента в 23.55, после чего будет продолжение. Шоу в 2025 году отмечает 30-летие, поэтому оно получило название «30 лет вместе».

Ведущими программы станут Анна Шатилова, Лариса Гузеева, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Нонна Гришаева, Елена Малышева, Дмитрий Хрусталев, Тимур Соловьев, Ирина Муромцева, Светлана Зейналова, Екатерина Стриженова, Леонид Якубович, Валдис Пельш, Максим Аверин, Александр Гордон, Александр Олешко, Арина Шарапова.

Полный список участников не разглашается. Известно, что дебютантами новогодней ночи на Первом станут главные хитмейкеры 2024 года: Татьяна Куртукова с песней «Матушка», Минаева с «Шоколадкой», Bearwolf «Один в поле воин» и Женя Трофимов.

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