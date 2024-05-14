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Сегодня, 12:59

Новой помощник президента России Дюмин будет курировать сферу спорта

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации, сообщает официальный сайт Кремля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев стали помощниками главы государства.

Как отметил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта.

«Новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься госсоветом и курировать спорт в администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Дюмин в 2015-м году был первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, а затем — замминистра обороны. Начиная с февраля 2016-го он руководил Тульской областью. Новый помощник президента имеет звание генерал-полковник и является героем России.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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