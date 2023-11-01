Ноябрьские праздники 2023: когда выходные и нерабочие дни

В начале ноября на рабочей неделе в России будет дополнительный выходной в связи с праздником — Днем народного единства.

Список праздничных и выходных дней в 2023 году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин: календарь нерабочих и выходных дней при пятнидневной рабочей неделе в полном виде.

День народного единства 4 ноября

В ноябре 30 дней, из которых в 2023 году 21 рабочий, 1 сокращенный рабочий день, 9 выходных и праздничных.

В честь Дня народного единства для россиян выходными объявлены 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник). При этом пятница, 3 ноября, — рабочий день, который будет сокращенным.