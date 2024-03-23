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23 марта, 15:48

Обращение Путина после теракта в «Крокус Сити»: запись выступления

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Владимир Путин.
Фото http://kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с терактом, который произошел в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перед концертом рок-группы «Пикник». На данный момент, по данным Следственного комитета (СК РФ), погибли 115 человек.

Путин выразил соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших и объявил 24 марта днем общенационального траура. Также президент России отметил, что правоохранители сделают все для установления деталей теракта. В данный момент задержано 11 человек, причастных к происшествию.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны, они пытались скрыться в сторону Украины. С украинской стороны, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для перехода ими границы. РФ установит и покарает каждого, кто готовил теракт,
спецслужбы работают над выявлением пособников террористов, следствие сделает все, чтобы установить все детали», — цитирует Путина ТАСС.

В Москве и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры, добавил Владимир Путин. Также по словам президента, необходимая помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе».

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — цитирует Путина ТАСС.

Также президент России выразил благодарность экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы сохранить жизни людей и избежать еще больших потерь, а также простым гражданам, которые также помогали пострадавшим.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

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