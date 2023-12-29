Общественный транспорт Москвы: как работает в новогоднюю ночь

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

В Новый год московский транспорт будет работать в особом режиме.

Московский метрополитен традиционно будет открыт всю новогоднюю ночь. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут работать станции метро и Московского центрального кольца, а также 158 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта. Кроме того, в ночь на 1 января запустят дополнительные утренние и ночные рейсы. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут ходить до 03:00.

В метро будет организована прямую трансляцию новогоднего обращения Президента России, а на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах прозвучат поздравления, записанные популярными артистами.

Проезд для жителей столицы на всех видах транспорта будет бесплатным с 20:00 воскресенья, 31 декабря, до 06:00 понедельника, 1 января.

С расписанием маршрутов можно посмотреть на сайте столичного дептранса.