Обвиненных в изнасиловании регбистов Ораду и Жегу освободили из-под ареста

12 августа, 23:36
Регбисты сборной Франции Уго Ораду и Оскар Жегу освобождены из-под домашнего ареста, сообщает RMC Sport. Спортсмены обвинялись в изнасиловании женщины в Аргентине.
По данным источника, обвинение сочло недостаточным доказательную базу. Однако обоим регбистам пока запрещено покидать Аргентину.
Предполагаемое преступление произошло в Мендосе, где игроки участвовали в регбийном туре по Южной Америке. Пострадавшая была госпитализирована, а подозреваемых поместили под домашний арест после недели содержания под стражей.