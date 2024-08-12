Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

12 августа, 23:36

Обвиненных в изнасиловании регбистов Ораду и Жегу освободили из-под ареста

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Регбисты сборной Франции Уго Ораду и Оскар Жегу освобождены из-под домашнего ареста, сообщает RMC Sport. Спортсмены обвинялись в изнасиловании женщины в Аргентине.

По данным источника, обвинение сочло недостаточным доказательную базу. Однако обоим регбистам пока запрещено покидать Аргентину.

Предполагаемое преступление произошло в Мендосе, где игроки участвовали в регбийном туре по Южной Америке. Пострадавшая была госпитализирована, а подозреваемых поместили под домашний арест после недели содержания под стражей.

4
0
Читайте также
Макрон ответил хейтерам Олимпийских игр в Париже
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк рассказал о сотрудничестве федераций хоккея и фигурного катания при Писееве