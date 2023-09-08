Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками арестовали на два месяца

Суд арестовал водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. Он заключен под стражу на два месяца.

«Обвиняемому в смертельном ДТП водителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.

Позже адвокат назвал сумму, которую могут получить пострадавшие в ДТП в Ленобласти.