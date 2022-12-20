Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:51

Около тысячи фанатов прорвались на автостраду в ожидании сборной Аргентины

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Не менее тысячи человек прорвались на автостраду, по которой должна проехать сборная Аргентины в центр Буэнос-Айреса, перекрыв движение транспорта, сообщает TyC Sports.

Полицейские наряды не смогли справиться с такой толпой и не стали блокировать людей.

Отмечается, что тысячи аргентинцев покидают центр Буэнос-Айреса, сомневаясь, что сборная по футболу сможет до них доехать.

20 декабря в стране был объявлен выходным днем в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
1
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Президент ОКР заявил, что финал чемпионата мира по футболу повысил интерес ко всему спорту
Кавазашвили рассказал, в чем Месси не превзошел Марадону
Де Дзерби считает, что Макаллистер был одним из лучших игроков на ЧМ-2022
Источник: Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции на ЧМ-2022
Катарская элегия. О чем грустит Рабинер, уезжая после месяца на ЧМ-2022
Продажи футболок Месси и Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин, Валиева и Карпин вошли в топ-30 рейтинга упоминаемости в российских СМИ