Олег Матыцин может возглавить комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту

Как стало известно «СЭ», бывший министр спорта РФ Олег Матыцин в сентябре может стать председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту. Ранее данный пост занимал Дмитрий Свищев, который сегодня, 23 июля, был освобожден от должности, хотя и намерен продолжить работу в комитете.

55-летний Свищев возглавлял комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту с октября 2021 года. Депутат от ЛДПР также занимает должность президента Федерации керлинга России.

Матыцин 7 мая уступил пост министра спорта Михаилу Дегтяреву — еще одному представителю ЛДПР. 10 июня Матыцин выиграл праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму РФ от Брянской области. Сами довыборы намечены на 8 сентября. Если бывший министр в сентябре возглавит комитет Госдумы РФ по спорту, это будет первый за много лет случай, когда руководство данным органом перешло от ЛДПР к «Единой России».