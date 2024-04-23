Алексей Олейник: «Мир всем достойным людям, надо быть сильными и объединяться»

46-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) опубликовал фотографию с олимпийским чемпионом и экс-обладателем регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным (36-3) и экс-чемпионом мира в крузервейте по версии WBA и IBF Денисом Лебедевым (32-3).

«Мир всем достойным людям, надо быть сильными и объединяться. Только вместе мы непобедимы. Все темные силы давно объединены», — подписал фотографию Олейник.

В мае 2023 года Олейник проиграл Оли Томпсону (22-16) нокаутом в первом раунде в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».