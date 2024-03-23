Смородская: «Я бы отменила матч Россия — Парагвай. Такая трагедия»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая нужно отменить на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Встреча запланирована на понедельник, 25 марта.

«Вы знаете, я бы отменила матч. Такая трагедия. Я не думаю, что эту игру опасно проводить, в нескольких местах вряд ли что-то может произойти. Но это ужас, когда у людей такая трагедия, мы что, тихо играем в футбол, что ли? Ужас», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.