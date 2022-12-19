Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась негативным мнением о нынешней ситуации в США.

«Страна другая, да. И слава богу. Даже не было размышлений, чтобы возвращаться туда, когда здесь все: твоя родина, все прекрасно, у тебя есть работа любимая, есть где жить, есть любовь твоего народа, зрителей.

Сейчас там вообще кошмар — там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят...» — сказала Навка в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

Также она подчеркнула, что многие жители США стараются покинуть страну.

«Я знаю очень много людей, которые возвращаются в Россию. Или в другие страны уезжают жить из Америки, там в Арабские Эмираты. Потому что, говорят, там невозможно растить детей», — добавила Навка.

Навка – олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и России.

Татьяна Навка является супругой пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.